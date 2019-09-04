Flaş HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a YHT müjdesi
Son Dakika
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Ümraniyespor, Taha Cengiz Demirtaş'ı transfer etti
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Taha Cengiz Demirtaş'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen 25 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Spor 04.09.2019, 18:39 04.09.2019, 20:45
Yeni Sayımız