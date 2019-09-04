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Ümraniyespor, Taha Cengiz Demirtaş'ı transfer etti

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Taha Cengiz Demirtaş'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen 25 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Spor 04.09.2019, 18:39 04.09.2019, 20:45
Ümraniyespor, Taha Cengiz Demirtaş'ı transfer etti
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İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Taha Cengiz Demirtaş'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen 25 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

#futbol #tff 1. lig #Ümraniyespor
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