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Ünal Karaman, Rizespor maçında oyuncularını böyle sahaya gönderdi!

Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın soyunma odasında oyuncularını motive ederek sahaya gönderdiği görüntüler paylaşıldı.

Spor 07.10.2019, 15:15
Ünal Karaman, Rizespor maçında oyuncularını böyle sahaya gönderdi!
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Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın soyunma odasında oyuncularını motive ederek sahaya gönderdiği görüntüler paylaşıldı.

Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup eden Trabzonspor milli araya galibiyetle girmenin keyfini yaşıyor. Komşusu Çaykur Rizespor’dan altın değerinde 3 puanı hanesine yazdıran bordo-mavililerde, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın soyunma odasındaki motivasyon konuşması kulüp tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"Futbolda aslolan, mücadele, yetenek ve özveri ile sınırları aşmaktır; aşmaya yarışmaktır! Teşekkürler takım, teşekkürler taraftar! #AşığımHerZerrene" ifadeleri ile paylaşılan görüntülerde Ünal Karaman, futbolculara şu sözlerle seslenerek sahaya gönderiyor:

"Arkadaşlar şunu bir kez daha hatırlatayım; öncelikle bu maça ihtiyacımız var. Bunu bir kere kafanıza koyun. Riskli yan pas asla istemiyorum. Fırtına öncesi sessizlik olarak görüyorum bu durgunluğunuzu. Görevinizi biliyorsunuz. Kazanmanız gereken bir maç olduğunu da biliyorsunuz. Hadi bakalım!"

(İHA)
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