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Under Armour Bodrum Yarı Maratonu

- Bodrum ilçesinde düzenlenen yarı maratonda, erkeklerde Fetene Alemu Regasa, kadınlarda ise Rumeysa Coşkun birinci oldu

Spor 06.10.2019, 17:07
Under Armour Bodrum Yarı Maratonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Under Armour Bodrum Yarı Maratonu düzenlendi.

Under Armour isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona, aralarında yabancı sporcuların da yer aldığı yaklaşık bin 300 atlet kayıt yaptırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra 5 ve 10 kilometrelik koşular yapıldı.

21 kilometrelik yarı maratonda birinciliğe erkeklerde Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa ulaştı. Kamil İnak ikinci, Ömer Oklu ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Rumeysa Coşkun birinci, Sezer Esirgen ikinci ve Selin Türemiş üçüncü sırayı aldı.

Farklı yaş kategorilerinde de ödüllerin verildiği organizasyonda, 10 kilometrede erkeklerde Stoyan Nikolaev, kadınlarda Ceren Yılmaz birinci, 5 kilometrede ise erkeklerde Hristiyan Stoyanov, kadınlarda Rahime Tekin parkuru en hızlı tamamlayan isimler oldu.

Koşuların başladığı Bodrum Belediye Meydanı'nda, mücadelenin tamamlanmasının ardından düzelenen törenle dereceye girenlere ödül ve hediyeleri verildi.

#bodrum #Koşu #muğla #yarı maraton
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