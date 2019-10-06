Under Armour Bodrum Yarı Maratonu
- Bodrum ilçesinde düzenlenen yarı maratonda, erkeklerde Fetene Alemu Regasa, kadınlarda ise Rumeysa Coşkun birinci oldu
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Under Armour Bodrum Yarı Maratonu düzenlendi.
Under Armour isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona, aralarında yabancı sporcuların da yer aldığı yaklaşık bin 300 atlet kayıt yaptırdı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra 5 ve 10 kilometrelik koşular yapıldı.
Kadınlarda ise Rumeysa Coşkun birinci, Sezer Esirgen ikinci ve Selin Türemiş üçüncü sırayı aldı.
Farklı yaş kategorilerinde de ödüllerin verildiği organizasyonda, 10 kilometrede erkeklerde Stoyan Nikolaev, kadınlarda Ceren Yılmaz birinci, 5 kilometrede ise erkeklerde Hristiyan Stoyanov, kadınlarda Rahime Tekin parkuru en hızlı tamamlayan isimler oldu.
Koşuların başladığı Bodrum Belediye Meydanı'nda, mücadelenin tamamlanmasının ardından düzelenen törenle dereceye girenlere ödül ve hediyeleri verildi.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:43
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:30
|Yatsı
|19:48
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Konyaspor
|7
|12
|4. Fenerbahçe
|7
|11
|5. Gaziantep FK
|6
|11
|6. Antalyaspor
|7
|11
|7. Malatyaspor
|7
|10
|8. Galatasaray
|7
|10
|9. Trabzonspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Denizlispor
|7
|8
|13. Çaykur Rizespor
|6
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Kasımpaşa
|7
|7
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Balıkesirspor
|7
|13
|3. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|4. Fatih Karagümrük
|7
|12
|5. Altay
|7
|12
|6. Bursaspor
|7
|12
|7. Hatayspor
|6
|11
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|7
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Southampton
|8
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Eibar
|8
|9
|13. Real Valladolid
|7
|9
|14. Celta de Vigo
|8
|9
|15. Real Betis
|8
|9
|16. Deportivo Alaves
|8
|8
|17. Getafe
|7
|7
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2