Uşaklı güreşçi kızlar, Balkan şampiyonu oldu
- Uşak'ın Eşme ilçesinde 5 yıldır güreş eğitimi alan Songül Aydemir ile Ayşe Erkan, Bulgaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda altın madalya elde etti - Güreş antrenörü İsmail Bingöl: "İlçeden şampiyonaya katılan iki kızımız da milli formayla altın madalya alarak bizleri gururlandırdı. 35 bin nüfuslu bir ilçeden 2 Balkan şampiyonu çıkardığımız için çok mutluyuz"
UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde 5 yıldır güreş eğitimi alan 2 lise öğrencisi kız sporcu, Bulgaristan'ın Panagyurishte kentinde düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Şampiyonada 46 kiloda mücadele eden Songül Aydemir, Bulgar rakibini, 54 kiloda yarışan Ayşe Erkan ise Rumen rakibini yenerek Balkan şampiyonu olmayı başardı.
Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü İsmail Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 bin nüfuslu ilçede beş yıl önce başlayan güreş eğitimlerinin başarıya ulaştığını belirterek "İlçeden şampiyonaya katılan iki kızımız da milli formayla altın madalya alarak bizleri gururlandırdı. 35 bin nüfuslu bir ilçeden 2 Balkan şampiyonu çıkardığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.
Şampiyon sporcuların yarın Eşme'ye döneceğini belirten Bingöl, "Eşme'den daha önce Türkiye ve Balkan şampiyonu güreşçiler yetiştirdik. Başarının tesadüf olmadığını bir kez daha kızlarımız göstermiş oldu. Güreş sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz. Kızlarımız şampiyonaya çok iyi hazırlandı. Bundan sonra daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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