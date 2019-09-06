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Usta Biniciler Milli Takımı, Balkan Şampiyonu oldu
İSTANBUL (AA) - Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda koşulan Usta Biniciler Takım Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı şampiyon oldu.Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Hasan Şentürk, Sencer...
Spor 06.09.2019, 19:03
İSTANBUL (AA) - Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda koşulan Usta Biniciler Takım Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı şampiyon oldu.
Gün birincisi Condino 29 isimli atıyla Hasan Şentürk, ikinci Downing Street isimli atıyla Hüsnü Dinç, üçüncü Sanvacento isimli atıyla Angel Niagolov, dördüncü Cuross isimli atıyla Sencer Horasan, beşinci Cashmere 31 isimli atıyla Ionut Ursache, altıncı SIEC Diamond Flying isimli atıyla Oğuz Dalmış oldu.
Genç Yetişkin Biniciler Takım Şampiyonası'nda Romanya şampiyon olurken, Türk Milli Takımı ikincilik elde etti.
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