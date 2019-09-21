Vedat, 1 gol 1 asist ile galibiyetin mimarı oldu

Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup ederken, sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi 1 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyette büyük rol oynadı.

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe evinde MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Müsabakanın 16. dakikasında Orgill ceza sahası içinde buluştuğu topla Ankaragücü’nü 1-0 öne geçirirken 20. dakikada Fenerbahçe’nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Vedat’ın bıraktığı topta Zanka eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1’lik skorla sona ererken, maçın 73. dakikasında Max Kruse’un verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Vedat’ın golüyle sarı-lacivertliler 2-1 öne geçti.

Müsabaka bu skorla sonuçlanırken Kosovalı forvet Vedat Muriqi 1 gol 1 asistle sahada en etkili isimler arasında yer aldı.

KADIKÖY’DE 37 BİN 385 TARAFTAR YER ALDI

Süper Lig’de Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe - Ankaragücü müsabakayı 37 bin 385 biletli seyirci takip etti.

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Bu maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Ülker Stadyumu’nda oynanan müsabakayı 37 bin 385 taraftar takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde maç boyu takımlarına destek verirken, misafir tribününde kendilerine ayrılan bölümde 1.500 Ankaragücü taraftarı müsabakayı izledi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)