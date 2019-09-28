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Vedat Muriqi başından yaralandı
Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, Galatasaray maçı içerisinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında kafasında kanama meydana geldi.
Spor 28.09.2019, 21:09
Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Vedat Muriqi, yaşadığı bir pozisyon sonrası başından yaralandı. Muriqi’nin başındaki kanamayı fark eden hakem Cüneyt Çakır Vedat’ı tedavisi için kenara gönderdi. Vedat, tedavisinin ardından oyun alanına geri döndü.(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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