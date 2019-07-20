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Vedat Okyar Vefatının 10. Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı
Beşiktaş’ın efsane futbolcuları arasında yer alan Vedat Okyar, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Spor 20.07.2019, 13:16 20.07.2019, 13:26
Beşiktaş’ın efsane futbolcuları arasında yer alan Vedat Okyar, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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