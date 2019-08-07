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Victor Ruiz resmen Beşiktaş’ta

Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor 07.08.2019, 14:20
Victor Ruiz resmen Beşiktaş’ta

Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, dün İstanbul’a gelen İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Espanyol, Napoli, Valencia formaları da giyen 30 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Villareal forması ile 33 resmi maçta görev alırken, 11 kez sarı kart gördü.

(İHA)
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