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Victoria Zeynep Güneş olimpiyat barajını geçti
Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, 200 metre karışıkta Tokyo 2020 Olimpiyatları’na katılma hakkı elde etti. Güney Kore’de düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası’nda milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre karışıkta...
Spor 21.07.2019, 22:42
Güney Kore’de düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası’nda milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre karışıkta 2.12.40'lık derecesi ile sabah yarışını 2 salise geliştirerek Olimpiyat A Barajı'nı geçti. Milli yüzücü bu sonuçla Tokyo 2020 Olimpiyatları biletinin sahibi oldu.
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı elde eden milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş’i tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta yarışarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı elde eden milli sporcumuz Viktoria Zeynep Güneş’i kutluyorum. Elde ettiği başarıyla bizleri gururlandıran Milli Sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda başarılar diliyorum. Sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
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