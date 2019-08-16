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Viola Ofis Mobilyaları, Ankaragücü’ne reklam sponsoru oldu

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonuna ilk haftayı Konyaspor deplasmanında başlayacak olan MKE Ankaragücü, Viola Ofis Mobilyaları ile reklam sponsorluğu anlaşması yaptı.

Spor 16.08.2019, 16:25 16.08.2019, 17:11 Ramazan Durmuş
Viola Ofis Mobilyaları, Ankaragücü’ne reklam sponsoru oldu
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Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonuna ilk haftayı Konyaspor deplasmanında başlayacak olan MKE Ankaragücü, Viola Ofis Mobilyaları ile reklam sponsorluğu anlaşması yaptı.

Başkentin Süper Lig temsilcilerinden Sarı-Lacivertli kulübün Başkanı Mehmet Yiğiner, Viola Ofis Mobilyalarının sektörde Ankara’nın önemli kuruluşlarından biri olduğunu söyledi. Başkan Yiğiner, konuyla ilgili olarak “Yeni sezon reklam ve sponsorluk çalışmalarına devam eden kulübümüz, Ankara’nın değerli kuruluşlarından Viola Ofis Mobilyaları ile reklam sponsorluğu anlaşması imzaladı” dedi.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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#spor #futbol #ankaragücü #Spor Toto Süper Lig #viola ofis mobilyaları #Mehmet Yiğiner
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