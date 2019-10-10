Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na doğru
- İstanbul'da 3 Kasım'da yapılacak organizasyonun maraton kategorisi, son 4 yılın şampiyonlarının mücadelesine sahne olacak
İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda son 4 yılın şampiyonları mücadele edecek.
Üç ana kategoride düzenlenecek organizasyonda 42,195 kilometrelik maraton, 15 kilometrelik koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu gerçekleştirilecek.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin 250 metre gerisinden başlayıp Sultanahmet'te At Meydanı'ndaki Mısır Dikilitaşı'nın önünde sona erecek maratonda son 4 yılın birincileri de yer alacak.
Vodafone 41. İstanbul Maratonu erkekler kategorisi, 2015 şampiyonu Elias Kemboi Chelimo, 2016 birincisi Evans Kiplagat, 2017'de ipi göğüsleyen Abraham Kiprotich ve 2018'de parkur rekoruyla ilk sırayı alan Felix Kimutai'nin mücadelesine sahne olacak.
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