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Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na doğru

- İstanbul'da 3 Kasım'da yapılacak organizasyonun maraton kategorisi, son 4 yılın şampiyonlarının mücadelesine sahne olacak

Spor 10.10.2019, 14:27
Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na doğru
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda son 4 yılın şampiyonları mücadele edecek.

Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan maraton, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 2012'den beri "Altın kategori"de koşuluyor.

Üç ana kategoride düzenlenecek organizasyonda 42,195 kilometrelik maraton, 15 kilometrelik koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin 250 metre gerisinden başlayıp Sultanahmet'te At Meydanı'ndaki Mısır Dikilitaşı'nın önünde sona erecek maratonda son 4 yılın birincileri de yer alacak.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu erkekler kategorisi, 2015 şampiyonu Elias Kemboi Chelimo, 2016 birincisi Evans Kiplagat, 2017'de ipi göğüsleyen Abraham Kiprotich ve 2018'de parkur rekoruyla ilk sırayı alan Felix Kimutai'nin mücadelesine sahne olacak.

#Spor İstanbul #maraton #Vodafone 41. İstanbul Maratonu #İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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