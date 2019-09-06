Voleybol: 18 Yaş Altı Genç Kızlar Dünya Şampiyonası





İSTANBUL (AA) -da'nda, ilk maçında'ya 3-2 yenildi.

Mısır'da düzenlenen şampiyonanın ilk maçında başkent Kahire'de Japonya'yla karşılaşan milli takım, ilk iki seti 25-23 ve 28-26'lık setlerle kazanarak 2-0 öne geçti. Japonya, üçüncü ve dördüncü seti 25-12 ve 25-23 alarak maça 2-2'lik eşitliği getirdi. Son seti 15-9 kaybeden 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Voleybol Takımı, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Milli takım, ikinci maçında yarın Peru'yla karşılaşacak.