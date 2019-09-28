Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası





İSTANBUL (AA) - Fransa'yı 3-0 mağlup eden Polonya, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun 3.'lük maçında, ev sahibi Fransa, Polonya ile karşılaştı.

Polonya, 26-24, 25-22 ve 25-21'lik setlerle mücadeleyi 3-0 kazanarak turnuvayı 3. bitirdi.

Sırbistan ile Slovenya'nın karşılaşacağı final maçı, Paris'te yarın TSİ 18.30'da oynanacak.





