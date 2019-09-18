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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası - Türkiye: 3 - Belarus: 1

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki dördüncü maçında Belarus'u 3-1 mağlup etti.

Spor 18.09.2019, 00:00 18.09.2019, 13:07
Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası - Türkiye: 3 - Belarus: 1

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki dördüncü maçında Belarus'u 3-1 mağlup etti.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Türkiye, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Belarus ile karşılaştı.

Belarus maça üst üste attığı 2 sayıyla başlasa da bu sayılardan sonra oyunun kontrolünü alan milliler, maçın sonuna kadar üstünlük kurdu ve ilk seti 25-21 önde bitirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan 2. sette de çekişmeli geçmesine rağmen üstünlüğünü maçın genelinde koruyan Türkiye, ikinci seti 26-24 kazandı.

Üçüncü sete de iyi başlayan milli takım, Adis Lagumdzija'nın etkili oyununa rağmen rakibinin son bölümdeki iyi oyununa direnemedi ve Belarus 3. seti 20-25 kazandı.

Çekişmeli geçen son sette, Adis Lagumdzija'nın etkili performansı bu sefer belirleyici oldu ve milliler maçı 25-19 bitirerek Belarus'u 3-1 mağlup etti.

Türkiye, gruptaki son maçını, yarın Finlandiya ile yapacak.

Salon: Stozice

Hakemler: Jan Krticka (Çekya), Milan Raikovic (Hırvatistan)

Türkiye: Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Doğukan Ulu, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu (Burak Mert, Selçuk Keskin, Metin Toy, İzzet Ünver, Emre Vahit Savaş)

Belarus: Shmat, Tsiushkevich, Charapovich, Busel, Udrys, Radziuk (Zabarouski, Antanovich, Miskevich, Kurash)

Setler: 25-21, 26-24, 20-25, 25-19

Süre: 30, 33, 28, 27 (118 dakika)

#2019 Avrupa Şampiyonası #A Milli Erkek Voleybol Takımı #belarus #voleybol
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