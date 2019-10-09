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Voleybol: 2019 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası

- Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray, 23 Ekim Çarşamba günü Ankara'da karşılaşacak

Spor 09.10.2019, 12:56
Voleybol: 2019 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası
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ANKARA (AA) - Voleybolda 2019 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı, Ankara'da oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 sezonu Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta ile Kupa Voley finalisti Galatasaray, 23 Ekim Çarşamba günü Ankara'da karşılaşacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

#2019 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası #Fenerbahçe HDI Sigorta #Galatasaray #voleybol
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