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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

- Yarı finalde Türkiye-Polonya ve Sırbistan-İtalya karşılaşmaları oynanacak

Spor 05.09.2019, 00:03
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
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ANKARA (AA) - 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 31. kez düzenlenen organizasyonda çeyrek final maçları tamamlandı.

Hollanda'yı 3-0'lık skorla eleyen Türkiye'nin yanı sıra son şampiyon Sırbistan, İtalya ve Polonya son 4 takım arasına girdi.

Türkiye'nin yarı finaldeki Polonya oldu. Sırbistan da İtalya ile eşleşti.

Şampiyonayı, 1967 ve 2003'ün ardından üçüncü kez düzenleyen Türkiye, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Yarı final karşılaşmaları 7 Eylül'de oynanacak.

Çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:

Sırbistan-Bulgaristan: 3-0

İtalya-Rusya: 3-1

Türkiye-Hollanda: 3-0

Polonya-Almanya: 3-2

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