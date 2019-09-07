Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
- Türkiye: 3 - Polonya: 1 - Ay-yıldızlılar finalde Sırbistan'ın rakibi oldu
Salon: Ankara
Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Koen Luts (Belçika)
Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Kübra Akman, Meryem Boz, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Simge Şebnem Aköz, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan)
Polonya: Kakolewska, Wolosz, Stysiak, Alagierska, Smarzek-Godek, Medrzyk (Grajber, Stenzel, Efimienkno-Mlotkowska, Maj-Erwardt, Wojcik, Zaroslinska-Krol, Kowalewska)
Setler: 25-17, 25-16, 14-25, 25-18
Süre: 93 dakika (20, 23, 21, 29)
ANKARA (AA) - Türkiye, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenerek 16 yıl sonra finale yükseldi.
Karşılaşmanın ikinci seti çekişmeli başladı. Bu sette de Hande Baladın ve Eda Erdem Dündar file önündeki güzel oyununu sürdürürken, milliler 4-3 üstünlük yakaladı. Kübra Akman ve Meryem Boz'un da arkadaşlarına katılmasıyla ay-yıldızlı ekip 9-6 üstünlüğünü sürdürdü. Bu bölümde hücumda zorlanan Türkiye on beşinci sayısını Hande Baladın'ın smacıyla elde etti ve 15-13 üstünlüğünü korudu. Oyuna tekrar dönen milliler Eda Erdem Dündar'ın file önünde smaçlarıyla aradaki 5 sayıya (18-13) çıkardı. File önündeki başarılı oyunculara plaseleriyle Naz Aydemir Akyol da eklenince skor 23-15 Türkiye lehine devam etti. Maçta ikinci setin sayısı Naz Aydemir Akyol'un asisti Kübra Akman'ın smacıyla gelirken milliler bu seti 25-16 kazanarak 2-0 öne geçti.
Müsabakanın üçüncü setine Polonya iyi başladı 2-1 öne geçti. Naz Aydemir Akyol'un file önünde takımı yönlendirmesi, Eda Erdem Dündar'ın smaçları ve arka bölgedeki savunmasıyla milliler 5-5 eşitliği yakaladı. Bu skordan sonra rakip oyunda üstünlüğü ele aldı ve skorda 8-5 üstünlüğü yakaladı. Rakibin maçta 10-6 öne geçmesinin ardından milliler bir türlü maçta toparlanamadı. Hücumda ve savunmada üst üste yapılan hataların ardından konuk ekip skoru 13-7'ye taşıdı. Cansu Özbay, Ebrar Kurt ve Fatma Yıldırım'ın oyuna dahil olmasıyla biraz olsun canlanan milliler bir türlü istediği oyunu sahaya yansıtamadı ve skorda 19-12 geriye düştü. Bu sette rakibin hücumlarına karşılık veremeyen, hücumda da rakip savunmayı geçemeyen Türkiye seti 25-14 kaybetti. Polonya setlerde durumu 2-1'e getirdi.
Türkiye dördüncü sette üçüncü setteki durgun oyununu sürdürürken, rakip 6-2 üstünlük yakaladı. Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar'ın file önündeki başarılı performansla milliler 6-6 eşitliği sağladı ve oyuna ortak oldu. Ebrar Karakurt'un başarılı servisleriyle milli takım 8-6 öne geçti. Bir ara oyunda dengeyi kaybeden milli takım, Ebrar Karakurt ve Hande Baladın'ın üst üste smaçları ve rakibin hücumdaki hatalarıyla skoru 17-13'e taşıdı. Hande Baladın, Kübra Akman, Eda Erdem Dündar ve Ebrar Kurt bu sette milli takımın öne çıkan isimleri oldu. Bu sette 23-17 üstünlüğü yakalan ay-yıldızlılar maçtan da Meliha İsmailoğlu'nun bloğuyla galip ayrıldı ve seti 3-1 kazandı.
Karşılaşmayı 3-1 kazanan Türkiye, finalde yarın saat 19.30'da Sırbistan karşısına altın madalya için çıkacak. Polonya ise saat 17.00'de İtalya karşısında bronz madalya mücadelesi verecek.
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