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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

- Yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenen Türkiye, tarihinde ikinci kez adını finale yazdırdı. A Milli Takım, finalde son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak

Spor 07.09.2019, 22:27 07.09.2019, 22:38
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 yenen A Milli Takım, tarihinde ikinci kez finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında, 30 kezle turnuvaya en çok katılan takım olan Polonya ile karşılaştı.

Müsabakayı 25-17, 25-16, 14-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kazanan Türkiye, 31. kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 16 yıl sonra adını finale yazdırdı.

Tarihinde ikinci kez finale çıkma başarısı gösteren milliler, 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilmişti.

Polonya'dan rövanşı alan Türkiye, finalde grupta 3-1 yenildiği son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak.

Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

2003'te gümüş madalya alan milli takım, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milliler 2015'te ise dördüncü sırada kaldı.

- Sırbistan'ın mağlubiyeti yok

Yarı finalde İtalya'yı 3-1'le geçen Sırbistan, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Son şampiyon Sırbistan'ın organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyası bulunuyor.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki final maçı yarın saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Saat 17.00'de ise İtalya ile Polonya, üçüncülük maçında karşı kaşıya gelecek.

#2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası #Polonya #Sırbistan #türkiye #voleybol
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