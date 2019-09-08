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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

- Tarihinde ikinci kez final oynayan Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek gümüş madalya aldı - Türkiye, bu yıl 31'incisi düzenlenen organizasyonda 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı - Sırbistan, üst üste 2'nci, toplamda ise 3. kez Avrupa şampiyonu oldu

Spor 08.09.2019, 22:32
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'a 3-2 yenilen Türkiye, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan final maçında Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Tarihinde ikinci kez final oynayan A Milli Takım, son şampiyon Sırbistan'a 21-25, 25-21, 25-21, 22-25 ve 15-13'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

Türkiye, bu yıl 31'incisi düzenlenen organizasyonda 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı.

16 yıl sonra final maçına çıkan milliler, 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilmişti.

Türkiye, 2011 ve 2017 yıllarında da Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmıştı.


- Sırbistan üst üste 2'nci kez şampiyon


Finalde Türkiye'yi yenen Sırbistan, üst üste 2'nci, toplamda ise 3. kez şampiyon oldu.

Sırbistan, Avrupa şampiyonalarındaki yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı.

Kupayı kazanan Sırbistan'ın, organizasyonda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyası bulunuyor.


- Bakan Kasapoğlu'ndan destek


Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Salonu dolduran 12 bin voleybolsever, milli takımı maçın başından sonuna kadar destekledi.

Afyonkarahisar'daki Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayak yarışlarını takip ettikten sonra başkente geçen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ikinci setin ortasında Ankara Spor Salonu'na gelerek karşılaşmayı izledi.

#2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası #Polonya #Sırbistan #türkiye #voleybol
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