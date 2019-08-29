Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altıncı gün maçları sona erdi.



Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun altıncı günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.



Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:





- A Grubu

Sırbistan-Yunanistan: 3-0

Fransa-Türkiye: 0-3

Takımlar O G M P1-Sırbistan 4 4 0 122-Türkiye4 4 0 113-Yunanistan5 2 3 64-Bulgaristan 4 1 3 45-Finlandiya4 1 3 46-Fransa5 1 4 2





- B Grubu:

Belçika-Polonya: 3-2



Ukrayna-Slovenya: 2-3

Takımlar O G M P1-İtalya 4 4 0 122-Belçika5 4 1 113-Polonya4 3 1 104-Slovenya 4 1 3 35-Ukrayna3 0 3 06-Portekiz4 0 4 0





- C Grubu:

Azerbaycan-Estonya: 3-2

Hırvatistan-Macaristan: 3-0

Takımlar O G M P1-Hollanda 4 4 0 122-Hırvatistan5 3 2 103-Azerbaycan4 3 1 74-Romanya 4 2 2 65-Macaristan4 1 3 36-Estonya5 0 5 1





- D Grubu:

Rusya-İspanya: 3-0

Almanya-Belarus: 3-0

Takımlar O G M P1-Almanya 5 5 0 142-Rusya 4 3 1 103-Slovakya4 3 1 84-İspanya 5 2 3 55-Belarus4 0 4 16-İsviçre4 0 4 1







