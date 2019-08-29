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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

- Bulgaristan: 3 - Finlandiya: 0

Spor 29.08.2019, 16:40 29.08.2019, 18:46
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
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Salon: Ankara Arena

Hakemler: Koen Luts (Belçika), Vladimir Oleynik (Rusya)

Bulgaristan: Gergena Dimitrova, Todorova, Paskova, Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova, Barakova)

Finlandiya: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerragard, Alanko (Koskelo, Esko, Kylmaaho, Pihlajamaki, Czakan, Sievanen)

Setler: 25-14, 25-21, 25-19

Süre: 71 dakika (20, 25, 26)

ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu maçında Bulgaristan, Finlandiya’yı 3-0 yendi.

Bulgaristan, bu galibiyetle son 16 turuna kalmayı başarırken Finlandiya organizasyona veda etti.

#ankara #bulgaristan #Finlandiya
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