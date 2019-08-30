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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

- Grup maçlarının sona erdiği şampiyonada son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

Spor 29.08.2019, 22:04 30.08.2019, 08:33
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları sona erdi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun yedinci günü, A, B, C ve D gruplarındaki son karşılaşmalarla tamamlandı.

A Grubu'nda Sırbistan, Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan, B Grubu'nda İtalya, Polonya, Belçika ve Slovenya, C Grubu'nda Hollanda, Azerbaycan, Hırvatistan ve Romanya, D Grubu'nda Almanya, Rusya, Slovakya ve İspanya adını son 16 turuna yazdırdı.

Bu turdan itibaren ise tüm müsabakalar, tek maç eleme usulü devam edecek.

Şampiyonayı 1967 ve 2003'ün ardından üçüncü kez düzenleyen Türkiye, bu organizasyonun çeyrek finalini Polonya ile ortaklaşa, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına ise tek başına ev sahipliği yapacak.

Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

- A Grubu

Bulgaristan-Finlandiya: 3-0

Türkiye-Sırbistan: 1-3

Takımlar O G M P1-Sırbistan 5 5 0 152-Türkiye
5 4 1 113-Bulgaristan
5 2 3 74-Yunanistan 5 2 3 65-Finlandiya
5 1 4 46-Fransa
5 1 4 2

- B Grubu:

Portekiz-Ukrayna: 0-3

Polonya-İtalya: 3-2

Takımlar O G M P1-İtalya 5 4 1 132-Polonya
5 4 1 123-Belçika
5 4 1 114-Slovenya 5 2 3 55-Ukrayna
5 1 4 46-Portekiz
5 0 5 0

- C Grubu:

Romanya-Azerbaycan: 0-3

Macaristan-Hollanda: 0-3

Takımlar O G M P1-Hollanda 5 5 0 152-Azerbaycan
5 4 1 103-Hırvatistan
5 3 2 104-Romanya 5 2 3 65-Macaristan
5 1 4 36-Estonya
5 0 5 1

- D Grubu:

İsviçre-Belarus: 3-1

Slovakya-Rusya: 0-3

Takımlar O G M P1-Almanya 5 5 0 142-Rusya 5 4 1 133-Slovakya
5 3 2 84-İspanya 5 2 3 55-İsviçre
5 1 4 46-Belarus
5 0 5 1

#2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası #grup maçları #puan durumu #voleybol
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