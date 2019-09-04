Son Dakika
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı
AK Parti Sivas İl Başkanlığı Yemeği
“Sivas Kongresi'nin şan ve şerefi Cumhur İttifakı'nındır“
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kangal yavrusu hediye edildi
AK Parti Sivas İl Başkanlığı Yemeği
Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl için uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bakan Turhan’a YHT talimatı
Meteorolojiden 13 il için sağanak uyarısı
Gustavo, Can Bartu Tesisleri’ni gezdi
Son şampiyon Sırbistan yarı finalde

Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

- Sırbistan: 3 - Bulgaristan: 0 - Son Avrupa şampiyonu Sırbistan, yarı finale yükseldi

Spor 04.09.2019, 18:39
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
banner63

Salon: Ankara

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Juraj Mokry (Slovakya)

Sırbistan: Busa, Veljkovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic (Silvija Popovic, Blagojevic)

Bulgaristan: Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova, Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Paskova (Zhana Todorova, Karakasheva, Barakova)

Setler: 25-19, 25-18, 28-26

Süre: 77 dakika (24, 25, 28)


ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Sırbistan, Bulgaristan'ı 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan günün ilk çeyrek final maçında Sırbistan ile Bulgaristan karşılaştı.

Bulgaristan'a set şansı tanımayan son Avrupa şampiyonu Sırbistan, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Son 16 turunda Hırvatistan'ı yenen Türkiye, saat 19.30'da çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

#2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası #bulgaristan #Sırbistan #voleybol
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@