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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

- Fransa: 0 - Türkiye: 3

Spor 28.08.2019, 19:29
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası


Salon: Ankara

Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Agnieszka Michlic (Polonya)

Fransa: Stojiljkovic, Ndoye, Sylves, Gicquel, Cazaute, Bauer (Giardino, Fidon Lebleu, Gelin, Olinga, Dascalu, Btaux)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın (Aylin Sarıoğlu, Naz Aydemir Akyol, Meryem Boz, Kübra Akman, Gözde Yılmaz, Şeyma Ercan, Fatma Yıldırım)

Setler: 19-25, 19-25, 16-25

Süre: 80 dakika (28, 27, 25)


ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Fransa'yı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı.

Organizasyonda son 16 turuna kalmayı garantileyen milliler, A Grubu'nda daha önce Yunanistan'ı 3-0, Finlandiya'yı 3-2 ve Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etmişti.

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın ilk dakikalarında manşet ve servis hataları yapan milli takım, seyirci desteğiyle çabuk konsantrasyon sağladı ve 8-7 öne geçti. İyi oyununu sürdüren ay-yıldızlılar, skor 7-10'da ilk, 6-0'lık serinin ardından da skor 7-13'te Fransa'ya ikinci molayı aldırdı. 6-0'lık seri yakalayan Fransa, skor 13-15'te farkı 2'ye düşürse de oyunda üstünlüğü tekrar kuran Türkiye, ilk seti 25-19 kazandı.

İkinci setin başında da organize olmakta zorlanan milli takım Eda Erdem Dündar'ın file önündeki etkili oyunuyla üstünlüğü bırakmadı. Eda'nın servislerde, Meliha'nın da file önünde etkili olmasıyla farkı 5 sayıya kadar çıkaran ay-yıldızlı ekip skor 6-11'de Fransa'ya mola aldırdı. Oyunun savunma ve hücum bölümlerinde iyi oynamaya devam eden milli takımda başantrenör Giovanni Guidetti, oyuncu değişiklikleriyle takımını diri tuttu. Eda'nın servislerinde farkı açan milli takım Meliha ve Gözde'nin sayılarıyla seti 25-19 önde tamamladı.

Fransa'nın 4-0'lık serisiyle başlayan 3. sette milli takım ilk sayısını Kübra ile aldı. Milli takım, Cansu'nun kısa paslarını ortadan sayıyla sonuçlandıran Eda ve Hande'nin hücumda etkinliğiyle 13-7 öne geçerek rakibine mola aldırdı. Sürekli oyuncu değiştirerek rotasyon yapan Giudetti'nin şans verdiği isimler de seyircinin coşkusuyla takımın iyi oyununa katkı yaptı ve ay-yıldızlılar seti 25-16 alarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Takım kaptanı Eda, maçın ardından seyircilerle "Kırmızı-beyaz, şampiyon Türkiye" tezahüratı yaptı.

A Milli Takım, gruptaki son maçında yarın, ay-yıldızlılar gibi 4'te 4 yapan lider Sırbistan ile karşılaşacak. Maç, Ankara Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak. Türkiye, karşılaşmayı kazanırsa grup maçlarını Sırbistan'ın önünde lider tamamlayacak.

#2019 Avrupa Şampiyonası #A Grubu #A Milli Kadın Voleybol Takımı #Fransa #voleybol
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