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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Yarı Final Maçları
- Yarı finalde Türkiye-Polonya ve Sırbistan-İtalya karşılaşmaları oynanacak
Spor 05.09.2019, 00:03 05.09.2019, 07:09
ANKARA (AA) - 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 31. kez düzenlenen organizasyonda çeyrek final maçları tamamlandı.
Hollanda'yı 3-0'lık skorla eleyen Türkiye'nin yanı sıra son şampiyon Sırbistan, İtalya ve Polonya son 4 takım arasına girdi.
Türkiye'nin yarı finaldeki Polonya oldu. Sırbistan da İtalya ile eşleşti.
Çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:
Sırbistan-Bulgaristan: 3-0
İtalya-Rusya: 3-1
Türkiye-Hollanda: 3-0
Polonya-Almanya: 3-2
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