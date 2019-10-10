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Voleybol: 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası

- VakıfBank: 2 - Eczacıbaşı VitrA: 3 - Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu

Spor 09.10.2019, 22:54
Voleybol: 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası


Salon: İzmir TVF Atatürk

Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu

VakıfBank: Meliha İsmailoğlu, Haak, Ebrar Karakurt, Rasic, Ognjenovic, Zehra Güneş (Gizem Örge Güner, Gabi, Cansu Özbay, Pınar Atasever, Gözde Yılmaz)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Yasemin Güveli, Kim, Gamze Kılıç, Pereira, Ergül Eroğlu (Simge Aköz, Hande Baladın, Lloyd, Melis Durul)

Setler: 14-25, 21-25, 27-25, 25-20, 11-15

Süre: 140 dakika (23, 36, 36, 26, 19 )


İZMİR (AA) - Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA teknik molaya 16-8 önde girdi. Teknik molanın ardından iyi oyununu sürdüren Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-14 kazanarak, 1-0 öne geçti.

İkinci sette iyi oyununu sürdüren Eczacıbaşı VitrA, rakibinin öne geçmesine izin vermeden teknik molaya 16-9 üstün girmeyi başardı. Eczacıbaşı VitrA, seti 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti.

VakıfBank, üçüncü sete iyi başlayıp rakibine 16-11 üstünlük sağladı. İyi oyununu sürdüren VakıfBank, rakibini 27-25 yenerek skoru 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette de iyi oyununu sürdüren VakıfBank, rakibini 25-20 yenerek durumu 2-2'ye getirdi ve beraberliği sağladı.

Tie-break setinde toparlanıp iyi bir oyun sergileyen Eczacıbaşı VitrA, seti 15-11 kazanıp skoru 3-2'ye getirerek kupanın sahibi oldu.

#vakıfbank #izmir #Eczacıbaşı VitrA
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