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Voleybol: 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası

Kupada VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, yarın karşı karşıya gelecek.

Spor 08.10.2019, 10:13 08.10.2019, 10:33
Voleybol: 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası
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İSTANBUL (AA) - Kadınlar voleybolda 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, yarın karşı karşıya gelecek.

İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.00'de yapılacak. Karşılaşma TRT Spor2'den naklen yayınlanacak.

Organizasyonda karşılaşacak VakıfBank geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi şampiyonluğunu elde ederken, Eczacıbaşı VitrA ise Kupa Voley'in sahibi olmuştu.


 

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Eczacıbaşı VitrA #Spor Toto Şampiyonlar Kupası #vakıfbank #voleybol
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