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Voleybol: Balkan Kupası
- Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek kadınlarda Türk Hava Yolları ile erkeklerde Tokat Belediye Plevne'nin rakipleri belli oldu
Spor 29.08.2019, 09:15
İSTANBUL (AA) - Balkan Voleybol Birliği (BVA) tarafından organize edilen Kadınlar Balkan Kupası'nda mücadele edecek Türk Hava Yolları ile Erkekler Balkan Kupası'nda yer alacak Tokat Belediye Plevne'nin rakipleri belli oldu.
Erkekler Balkan Kupası ise 5-6 Ekim tarihlerinde Makedonya'da düzenlenecek. Tokat Belediye Plevne, ev sahibi Strumica'nın yanı sıra Sırbistan'dan Mladi Radnik, Kosova ekibi Priştine Volley ile karşılaşacak.
2019 Balkan Kupası'nda şampiyon olan ekipler CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
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