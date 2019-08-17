Son Dakika
Voleybol Erkek Milli Takımlar değerlendirme toplantısı yapıldı
Voleybol Erkek Milli Takımlar, 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirme toplantısı, İstanbul’daki Başkanlık Ofisi’nde yapıldı.
Spor 17.08.2019, 17:00
Voleybol Erkek Milli Takımlar, 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirme toplantısı, İstanbul’daki Başkanlık Ofisi’nde yapıldı.
Toplantıda 2019 yılı erkek altyapı milli takımlar faaliyetleri değerlendirilip, 2020 yılında planlanan hedefler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.(İHA)
24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 17 Ağustos 2019
|İmsak
|04:21
|Güneş
|05:55
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:51
|Yatsı
|21:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|1
|3
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|8. Gençlerbirliği
|0
|0
|9. Göztepe
|0
|0
|10. Başakşehir
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Galatasaray
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Menemen Belediyespor
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|0
|0
|3. Adanaspor
|0
|0
|4. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|5. Altay
|0
|0
|6. Altınordu
|0
|0
|7. Erzurum BB
|0
|0
|8. Balıkesirspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Fatih Karagümrük
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Osmanlıspor
|0
|0
|16. Ümraniye
|0
|0
|17. İstanbulspor
|0
|0
|18. Giresunspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|1
|3
|2. M. United
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. Brighton
|1
|3
|5. Burnley
|1
|3
|6. Tottenham
|1
|3
|7. Arsenal
|1
|3
|8. Bournemouth
|1
|1
|9. Sheffield United
|1
|1
|10. Crystal Palace
|1
|1
|11. Everton
|1
|1
|12. Leicester City
|1
|1
|13. Wolverhampton
|1
|1
|14. Newcastle
|1
|0
|15. Aston Villa
|1
|0
|16. Norwich City
|1
|0
|17. Southampton
|1
|0
|18. Watford
|1
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. West Ham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|1
|3
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Celta de Vigo
|0
|0
|4. Deportivo Alaves
|0
|0
|5. Eibar
|0
|0
|6. Espanyol
|0
|0
|7. Getafe
|0
|0
|8. Granada
|0
|0
|9. Leganés
|0
|0
|10. Levante
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Real Betis
|0
|0
|14. Real Madrid
|0
|0
|15. Real Sociedad
|0
|0
|16. Real Valladolid
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Villarreal
|0
|0
|20. Barcelona
|1
|0