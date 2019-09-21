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Voleybol Milli Takımımız kritik mücadele için hazır

A Milli Voleybol Takımımız, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda yarın İtalya ile karşılaşacak.

Spor 21.09.2019, 12:32 21.09.2019, 12:35 Ramazan Durmuş
Voleybol Milli Takımımız kritik mücadele için hazır

A Milli Voleybol Takımı2019 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda İtalya ile yarın karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın Nantes kentindeki karşılaşma, TSİ 18.00'de oynanacak. Parc des Expositions Salonu'ndaki mücadele, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Milliler, 2 galibiyet ve 3 yenilgi sonunda topladığı 7 puanla C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselmişti.

İtalya ise A Grubu'nda 4 galibiyet ve bir mağlubiyetin ardından 12 puanla ikinci sırada yer alarak Fransa'daki son 16 turunda yer alma hakkını yakalamıştı.

Türkiye, İtalya'ya üstünlük kurduğu takdirde Fransa-Finlandiya maçının kazananıyla çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Çeyrek final karşılaşması da yine Nantes kentinde oynanacak. / A.A.

#2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası #spor #Voleybol Milli Takımı
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