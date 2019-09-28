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Voleybol: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası

- VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, Almanya temsilcisi Schweriner ise Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-2 yendi

Spor 28.09.2019, 22:34
Voleybol: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası


AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası'na ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi.

Uğur İnan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde VakıfBank ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Almanya temsilcisi Schweriner ile de Yunanistan'ın Olympiakos takımı karşı karşıya geldi.

İlk karşılaşmada VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-21, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yendi.

Schweriner ise Olympiakos'u 23-25, 26-28, 25-21, 25-22 ve 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup etti.

Turnuva, yarın oynanacak maçlarla sona erecek.

#Aydın Büyükşehir Belediyespor #Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası #voleybol
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