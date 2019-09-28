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Voleybol: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası
- VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, Almanya temsilcisi Schweriner ise Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-2 yendi
Spor 28.09.2019, 22:34
AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası'na ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi.
Uğur İnan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde VakıfBank ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Almanya temsilcisi Schweriner ile de Yunanistan'ın Olympiakos takımı karşı karşıya geldi.
Schweriner ise Olympiakos'u 23-25, 26-28, 25-21, 25-22 ve 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup etti.
Turnuva, yarın oynanacak maçlarla sona erecek.
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