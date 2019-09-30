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Voleybol: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası

- Organizasyonu namağlup tamamlayan VakıfBank, birinci oldu

Spor 29.09.2019, 23:37
Voleybol: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası
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AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesince düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası'nda VakıfBank birinciliği elde etti.

Uğur İnan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü ve son gününde VakıfBank, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la, Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Almanya temsilcisi Schweriner'le karşılaştı.

VakıfBank, Olympiakos'u 25-22, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yendi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Schweriner karşısında 25-23, 26-24, 19-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 galip geldi.

Bu sonuçlarla turnuvayı namağlup tamamlayan VakıfBank birinci olurken, Aydın Büyükşehir Belediyespor ise ikinci sırayı aldı.


#Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası #vakıfbank #voleybol
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