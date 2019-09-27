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Voleybol: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası

- VakıfBank, Almanya temsilcisi Schweriner'i 3-2, Aydın Büyükşehir Belediyespor da Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 yendi

Spor 27.09.2019, 21:53
Voleybol: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası
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AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası başladı.

Uğur İnan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde VakıfBank ile Almanya temsilcisi Schweriner, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile de Yunanistan'ın Olympiakos takımı karşı karşıya geldi.

İlk karşılaşmada VakıfBank, Schweriner'i 25-23, 29-27, 11-25, 16-25 ve 15-11'lik setlerle 3-2 mağlup etti.

Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Olympiakos'u 25-17, 25-17 ve 27-25'lik setlerle 3-0 yendi.

Pazar günü sona erecek turnuvadan elde edilecek gelirin, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne bağışlanacağı öğrenildi.

#Aydın Büyükşehir Belediyespor #Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu #Olympiakos #Schweriner #Uluslararası #Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası #vakıfbank
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