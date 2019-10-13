Son Dakika
"Belediyeler bu yasadan son derece mutlu olacak"
Futbol: Toplu sonuç
Pentagon: “Bin askerimizi Suriye’nin güneyine çekiyoruz”
Erbil'de "Barış Pınarı Harekatı" anlatıldı
Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmaları sürüyor
Para Masa Tenisi Uluslararası Turnuvası sona erdi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Spor 12.10.2019, 18:04
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Akif Altın

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Elçin Ruşut, Deniz Uyanık, Bahar Akbay, Merve Tanyel, Buse Çetin, Simay Kurt, Buse Çetin.

Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Melis Durul, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Lloyd, Yasemin Güveli, Buse Melis Kara, Simge Şebnem Akoz.

Setler: 0-3 (14-25, 22-25, 5-25)

Süre: 62 dakika (20, 25, 17)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk hafasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Mücadelenin ilk setinde Yasemin Güveli'nin üst üste etkili servisleriyle üstünlük sağlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-14 önde kapattı.

İkinci sette teknik molaya 12-10 önde giren turuncu-beyazlılar, savunmada etkili bloklarla üstünlüğünü korudu ve seti 25-22 üstün tamamladı.

Son sette Hande Baladın'ın etkili oyunuyla farkı açan Eczacıbaşı VitrA, parkeden 3-0 galip ayrıldı.

#Beylikdüzü Voleybol İhtisas #voleybol #Vestel Venus Sultanlar Ligi #Eczacıbaşı VitrA
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@