Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3
Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Akif Altın
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Elçin Ruşut, Deniz Uyanık, Bahar Akbay, Merve Tanyel, Buse Çetin, Simay Kurt, Buse Çetin.
Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Melis Durul, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Lloyd, Yasemin Güveli, Buse Melis Kara, Simge Şebnem Akoz.
Süre: 62 dakika (20, 25, 17)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk hafasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
Mücadelenin ilk setinde Yasemin Güveli'nin üst üste etkili servisleriyle üstünlük sağlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-14 önde kapattı.
İkinci sette teknik molaya 12-10 önde giren turuncu-beyazlılar, savunmada etkili bloklarla üstünlüğünü korudu ve seti 25-22 üstün tamamladı.
Son sette Hande Baladın'ın etkili oyunuyla farkı açan Eczacıbaşı VitrA, parkeden 3-0 galip ayrıldı.
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