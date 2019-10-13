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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Atlas Global Yeşilyurt: 3 - PTT: 2
- Atlas Global Yeşilyurt: 3 - PTT: 2
Spor 12.10.2019, 20:23 12.10.2019, 20:35
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çıldır
Atlas Global Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Koolhass, Elif Boran, Tuğba Şenoğlu, Gözde Dal (Ayça Aykaç, Caratasu, Arzu Tezcan, Şule Yetimoğlu)
PTT: Aslıhan Kılıç, Gergena Dimitrova, Janset Erkul, Polen Ünver, Maria Toğle, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Burcu Genç, Ezgi Dağdelenler, Ceren Baysal, Yağmur Karaoğlu)
Süre: 122 dakika (28, 27, 30, 24,13)
İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi mücadelesinde Atlas Global Yeşilyurt, sahasında PTT'yi 3-2 yendi.
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