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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Atlas Global Yeşilyurt: 3 - PTT: 2

- Atlas Global Yeşilyurt: 3 - PTT: 2

Spor 12.10.2019, 20:23 12.10.2019, 20:35
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Atlas Global Yeşilyurt: 3 - PTT: 2

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çıldır

Atlas Global Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Koolhass, Elif Boran, Tuğba Şenoğlu, Gözde Dal (Ayça Aykaç, Caratasu, Arzu Tezcan, Şule Yetimoğlu)

PTT: Aslıhan Kılıç, Gergena Dimitrova, Janset Erkul, Polen Ünver, Maria Toğle, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Burcu Genç, Ezgi Dağdelenler, Ceren Baysal, Yağmur Karaoğlu)

Setler: 25-20, 22-25, 25-27, 25-19, 15-6

Süre: 122 dakika (28, 27, 30, 24,13)

İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi mücadelesinde Atlas Global Yeşilyurt, sahasında PTT'yi 3-2 yendi.

#Atlas Global Yeşilyurt #voleybol #Vestel Venus Sultanlar Ligi #ptt
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