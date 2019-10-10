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Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde perde açılıyor
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftası, Karayolları ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak maçla başlıyor.
Spor 10.10.2019, 11:10 10.10.2019, 11:15
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftası, Karayolları ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak maçla başlıyor.
Ankara'daki TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 18.30'da oynanacak.
Ligde ilk haftanın programı şöyle:
Yarın:
18.30 Karayolları-Beşiktaş (TVF Başkent)
12 Ekim Cumartesi:
14.30 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)
16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
17.00 Atlas Global Yeşilyurt-PTT (Burhan Felek)
19.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
13 Ekim Pazar:
19.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray (Cengiz Göllü)
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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