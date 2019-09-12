Son Dakika
Sincan'da okul kantinlerine denetim...
Çankaya'da yeni imar yolları açılıyor
Hırvatistan'dan, Türkiye'ye lojistik işbirliği çağrısı
Büyükataman, "Biz Türk milletinin kendi dikeni ile kanayan gülleriyiz"
Metropollere saldırı için gönderilen 2 terörist yakalandı
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı: ’’Can kaybı yok’’
Japon hükümeti ABD üssü için halka 240 milyon dolar ödeyecek
Trump’ın sığınmacı sayısına sınırlandırma talebine mahkemeden onay
Serbest piyasada döviz fiyatları 12 Eylül 2019
Yolda yürüyen kadının yaşadığı kaza kamerada

Voleybolda 2019 Kadınlar Balkan Kupası başlıyor

İSTANBUL (AA) - Voleybolda 2019 Kadınlar Balkan Kupası mücadelesi yarın İstanbul'da başlayacak.

Spor 12.09.2019, 10:13 12.09.2019, 10:26
Voleybolda 2019 Kadınlar Balkan Kupası başlıyor

İSTANBUL (AA) - Voleybolda 2019 Kadınlar Balkan Kupası mücadelesi yarın İstanbul'da başlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda 13-15 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyonda ev sahibi Türk Hava Yolları'nın yanı sıra Sırbistan'dan Zeleznicar ve Romanya'dan Dinamo Bükreş takımları mücadele edecek.

Kupayı zirvede tamamlayan ekip, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek ve CEV Challenge Kupası Eleme Turu'nda Macaristan'ın 1. MCM-Diamant Kaposvari takımı ile eşleşecek.

Türk Hava Yolları, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde geçen sezonu altıncı sırada tamamlayarak Türkiye'yi Balkan Kupası'nda temsil etme hakkı kazanmıştı.

2019 Kadınlar Balkan Kupası maç programı şu şekilde:

Yarın:

17.00 Dinamo Bükreş - Zeleznicar

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Türk Hava Yolları - Dinamo Bükreş

15 Eylül Pazar:

17.00 Zeleznicar - Türk Hava Yolları

#2019 Kadınlar Balkan Kupası #Türk Hava Yolları Kulübü (THY) #voleybol
Yorumlar (0)
23°
açık
Namaz Vakti 12 Eylül 2019
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:50
İkindi 16:23
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@