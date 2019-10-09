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Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VafıkBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.

Spor 09.10.2019, 22:36
Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VafıkBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.
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#Kadınlar Şampiyonlar Kupası #Eczacıbaşı VitrA #Vafıkbank
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