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Voleybolda Erkekler Balkan Kupası'na doğru

Kupada mücadele edecek Tokat Belediye Plevne, Kuzey Makedonya'ya gitti.

Spor 01.10.2019, 09:58 01.10.2019, 10:11
Voleybolda Erkekler Balkan Kupası'na doğru

TOKAT (AA) - Balkan Voleybol Birliği (BVA) tarafından düzenlenen Erkekler Balkan Kupası'nda mücadele edecek Tokat Belediye Plevne takımı, organizasyonun yapıldığı Kuzey Makedonya'ya gitti.

Kuzey Makedonya'da 5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Erkekler Balkan Kupası'nda Tokat ekibi, ev sahibi Strumica'nın yanı sıra Sırbistan'dan Mladi Radnik ile Kosova ekibi Priştine Volley ile karşılaşacak.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Tokat Belediye Plevne'nin sezon öncesi Erkekler Balkan Kupası'na katılacağını belirten Eroğlu, "Türkiye'yi en iyi biçimde temsil etmek istiyoruz. Takımımız Tokat'taki hazırlıklarını tamamladı. Maçlar öncesi teknik ekibe, sporcu kardeşlerime başarılar başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#tokat #Tokat Belediye Plevne #voleybol #spor #Balkan Kupası
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