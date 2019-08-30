Voleybolda milli maçın ardından

ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. ve son maçında Sırbistan'a 3-1 yenilmelerine rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Giovanni Guidetti, başkent Ankara'da oynanan maçtan sonra yaptığı açıklamada, seyirci desteği için teşekkür ederek, "Benim için takım için burada oynamak çok iyiydi. Umarım, gelecek maçlarda daha kalabalık olacak." diye konuştu.

"Bugün takım iyi savaştı." ifadesini kullanan Guidetti, milli takımın hücumları sayıyla sonuçlandırmada problem yaşadığını belirtti.

Sırbistan'ın güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Guidetti, "Sırbistan çok iyi oynuyor. Şimdi sırada Hırvatistan var. Onlar da iyi ve kaliteli takım. Çok çalışmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar, maça iyi bir başladıklarını ve ilk seti çok güzel bir mücadeleyle aldıklarını söyledi.

Eda, son 16 turunda Hırvatistan ile karşılaşacaklarını aktararak, "Kendi hatalarımızdan maçı verdiğimizi düşünüyorum. Maçın geneline baktığınızda iyi servis attık, zaman zaman iyi blok yaptık ve iyi oynadık. Hedefimiz zaten birinci ya da ikinci bitirmekti. Bunu başardık. Hırvatistan maçını bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.