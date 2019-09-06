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Voleybolda Türkiye-Polonya maçına doğru
- A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti: - "(Polonya karşılaşması) Buradaki mücadelemizde taraftarın desteği önemli" - A Milli Kadın Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar: - "Son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"
Spor 06.09.2019, 15:34
ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçları öncesinde Türkiye, Polonya, Sırbistan ve İtalya takımlarının başantrenör ve kaptanlarının katıldığı medya günü düzenlendi.
CP Ankara Hotel'deki medya gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Eda Erdem Dündar da yer aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da şampiyonada şu ana kadar iyi bir mücadele verdiklerini söyledi.
Milli voleybolcu, "12 bin Ankara seyircisi önünde, 'Filenin Sultanları' olarak elimizden geleni yapacağız. Son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.
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