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Voleybolda Türkiye-Polonya maçına doğru

- A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti: - "(Polonya karşılaşması) Buradaki mücadelemizde taraftarın desteği önemli" - A Milli Kadın Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar: - "Son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Spor 06.09.2019, 15:34
Voleybolda Türkiye-Polonya maçına doğru
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ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçları öncesinde Türkiye, Polonya, Sırbistan ve İtalya takımlarının başantrenör ve kaptanlarının katıldığı medya günü düzenlendi.

CP Ankara Hotel'deki medya gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Eda Erdem Dündar da yer aldı.

Başantrenör Guidetti, Polonya maçında taraftar desteğinin önemine dikkati çekerek, "Turnuvayı bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Polonya'nın fizik gücü çok iyi. Rakibin iyi hücum oyuncuları var. Buradaki mücadelemizde taraftarın desteği önemli." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da şampiyonada şu ana kadar iyi bir mücadele verdiklerini söyledi.

Milli voleybolcu, "12 bin Ankara seyircisi önünde, 'Filenin Sultanları' olarak elimizden geleni yapacağız. Son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.


#Batuhan Çiftçi #Dünya Erkekler Boks Şampiyonası #Ekaterinburg #rusya
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