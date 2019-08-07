Voleybolda U16 Genç Kızlar Ankara kampında

2020 yılında düzenlenecek Balkan Şampiyonası ve 2021 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde, teknik değerlendirme ile performans ölçümleri yapılarak Milli Takımların altyapı kadrosunu oluşturacak isimlerin belirlenmesinin hedeflendiği 16 Yaş Altı Genç Kız Gelişim Kampı’nın ikincisi, Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu’nda başladı.

94 SPORCU KATILIYOR

İlki 01-05 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Gelişim Kampları’na; Türkiye genelinde toplam 700 kişi arasından seçilen 94 sporcu katılmış olacak.

İstanbul, Manisa, İzmir, Muğla şehirlerinden gelen sporcuların yer aldığı 2. Gelişim Kampı, 10 Ağustos’ta sona erecek.