Voleybolda yeni sezona hazırlık semineri...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Ankara The Green Park Otel’de, 26-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında 2 grup halinde düzenlenecek 2019-2020 sezon öncesi “Hakem ve Gözlemci Gelişim-Bilgilendirme Semineri”, bugün başladı.

Seminerin açılışına TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, MHGK Başkanı Aziz Yener, MHGK Genel Sekreteri Eyüp Bostancı, Ankara Voleybol İl Temsilcisi Selahattin Karayel, Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu (VHGF) Başkanı Çetin Ok ve MHGK üyeleri katıldı.

Ankara Voleybol İl Temsilcisi Selahattin Karayel konuşmasında Türkiye’nin dört bir yanından gelen hakem, gözlemci ve il temsilcilerimizi, Başkentimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: ‘’Seminer süresince ev sahibi olarak tüm ekibimizle birlikte sizlere yardımcı olmaya hazırız. Sizleri burada görmekten dolayı çok mutluyuz. Hepiniz hoş geldiniz. Seminerimizin gerçekleştirilmesinde büyük katkıları olan TVF Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ dedi.

VHGF Başkanı Çetin Ok ‘2019-2020 sezon öncesi “Hakem ve Gözlemci Gelişim- Bilgilendirme Semineri’ne hepiniz hoş geldiniz. Geçen sezon olduğu gibi seminerimizin hazırlanmasında büyük destek veren Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ’a, Yönetim Kurulu Üyelerine, MHGK Başkanımız ve üyelerine teşekkür ederiz. Kurumsallaşma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aydın, Konya ve Gümüşhane illerinde açılan derneklerimizle beraber Türkiye genelinde dernek sayımız 22’ye ulaştı. Kısa bir süre önce de Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay ve Malatya illerinin katılımıyla Doğu ve Güneydoğu Voleybol Hakemleri Gözlemcileri Derneği hayata geçirildi. Ayrıca; göreve geldiğimiz günden bugüne kadar desteklerini esirgemeyen Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ’a, Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulumuza teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni sezonun hepimize sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum’’ dedi.

MHGK Genel Sekreteri Eyüp Bostancı ise; ‘’Bu yıl seminerimizi 2 grup halinde düzenleyeceğiz. İlk grubumuz, 26-29 Ağustos, 2. ve son grubumuz 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Seminerimizin rahat ve konforlu bir ortamda organize edilmesinde büyük katkıları olan Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ’a ve Yönetim Kurulu Üyelerimize kurulum adına teşekkürlerimi sunuyorum. 2019-2020 voleybol sezonunun Türk Voleybolu için hayırlı olmasını diliyorum.’’ dedi.

BAŞKAN ÜSTÜNDAĞ'IN KONUŞMASI

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ seminerdeki konuşmasında şunları söyledi:

‘’Voleybol camiasının çok değerli temsilcileri, 2019-2020 sezon öncesi Hakem ve Gözlemci Gelişim-Bilgilendirme Semineri’ne hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Voleybol camiasının güzellik, dostluk, birlik ve beraberlik içinde başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum. Sizlerin her zaman yanında olacağımızı bilmenizi istiyorum. İki takımın mücadelesinde sahada adaleti dağıtan sizlersiniz. Vereceğiniz her kararda hakkaniyetten ve adaletten şaşmayınız.

Kısa bir süre önce aramızdan ayrılan VHGF Yönetim Kurulu Üyesi ve Kocaeli Voleybol Hakemleri Gözlemcileri Derneği Başkanı Süha Küçüközler ile eski Uluslararası Voleybol Hakemlerimizden Şani Güllü’ye bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bildiğiniz üzere, Avrupa voleybolunun en büyük organizasyonlarından biri olan Avrupa Şampiyonası’na 2003 yılının ardından 2019’da bir kez daha ev sahipliği yapıyoruz. Sizlerin de Avrupa Şampiyonası’nı takip edebilmesi için seminerlerimizi bu tarihlerde yapılmasına karar verdik. Ben ve ekibim, bu göreve sizlere hizmet etmek için geldiğimizi bilmenizi istiyorum. Her zaman belirttiğim gibi voleybolun bir çok kademesinde görev aldım. Oyunculuk, antrenörlük, yöneticilik ve şimdi de camianın teveccühüyle Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Bunca görev arasında sadece hakemlik yapmadım. Hakemleri, gözlemcileri, antrenörleri, kulüpleri, sporcularıyla çok başarılı bir camiayız. Gururlu ve mutluyuz. İyi günde de kötü günde de beraber olmaya devam edeceğiz. Bu sezon, yaş itibariyle hakemliğe ve gözlemciliğe veda eden emekçilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 2019-2020 voleybol sezonunun hepimize hayırlı olmasını diliyorum’’

Uzun yıllar Türk Voleyboluna hakem ve gözlemci olarak hizmet etmiş ancak bu sezon yaş itibariyle hakem ve gözlemciliği bırakanlara TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve VHGF Başkanı Çetin Ok tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.