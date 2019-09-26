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Volkan Demirel 1907 Fenerbahçe Derneği üyeleri ile bir araya geldi

1907 Fenerbahçe Derneği’nin gerçekleştirdiği 1907'li Saatler Sohbet Toplantıları’nın yeni dönemdeki ilk konuğu Fenerbahçe Futbol Takımı’nın yardımcı antrenörlerinden Volkan Demirel oldu.

Spor 26.09.2019, 15:19 Tuğçe Hanım
Volkan Demirel 1907 Fenerbahçe Derneği üyeleri ile bir araya geldi

1907 Fenerbahçe Derneği’nin gerçekleştirdiği 1907'li Saatler Sohbet Toplantıları’nın yeni dönemdeki ilk konuğu Fenerbahçe Futbol Takımı’nın yardımcı antrenörlerinden Volkan Demirel oldu.

1907 Fenerbahçe Derneği’nin bir ritüel haline gelen 1907'li Saatler Sohbet Toplantıları yeni sezona merhaba dedi. Hızla üyelerle buluşmalarına devam edecek 1907'li Saatler Sohbet Toplantıları’nın ilk konuğu sarı-lacivertlilerin efsane isimlerinden Volkan Demirel oldu.

1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin’in açılış konuşmasıyla başlayan organizasyonun moderatörlüğünü 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Gökhan Akça yaptı.

Profesyonel futbol hayatına veda ederek Fenerbahçe A Takımı’nda yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Volkan Demirel, gerçekleştirilen söyleşide 17 yıllık futbolculuk dönemi, gelecek planları, aile yaşantısı ve cumartesi günü oynanacak derbiye kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı. Söyleşinin ardından 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin, günün anısına hazırlanan plaketi Volkan Demirel'e takdim etti.

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#Volkan Demirel #spor #fenerbahçe
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