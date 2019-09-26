Volkan Demirel, 1907 Fenerbahçe Derneği üyeleri ile buluştu

İSTANBUL (AA) - Kalecilik kariyerini sonlandırmasının ardından Fenerbahçe'de antrenörlük yapmaya başlayan Volkan Demirel, 1907 Fenerbahçe Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

1907 Fenerbahçe Derneği'nin gerçekleştirdiği 1907'li Saatler Sohbet Toplantıları'nın yeni dönemdeki ilk konuğu Volkan Demirel oldu.

Dernekten yapılan açıklamada, Volkan Demirel'in söyleşide 17 yıllık futbolculuk dönemi, gelecek planları, aile yaşantısı ve 28 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile oynanacak derbiye kadar birçok konuda görüşlerini aktardığı belirtildi.

Organizasyonun ardından 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin'in Volkan Demirel'e plaket takdim ettiği kaydedildi.