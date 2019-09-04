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Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı
- Sarı-lacivertli futbol takımının yeni antrenörleri arasında yer alan Volkan Demirel, ilk antrenmanında görev yaptı
Spor 04.09.2019, 20:42 04.09.2019, 20:54
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün teknik heyette görev yapacağını açıkladığı eski kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımın bugünkü antrenmanında görev yaptı.
Brezilyalı oyuncuya takım ve kulüp hakkında bilgi veren Demirel, antrenör eşofmanlarını giyerek eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Luiz Gustavo, idari menajer Volkan Ballı ile tesisleri gezdi.
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