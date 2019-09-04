Son Dakika
Kastamonu Belediyespor'da Şampiyonlar Ligi hazırlıkları
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
“Benim faize alerjim var”
Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
Orta Anadolu Ekonomi Forumu
İsrail-Hizbullah arasındaki çatışma riski
Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü
ABD'den İran Devrim Muhafızları hakkında bilgi verene 15 milyon dolar ödül
Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları

Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı

- Sarı-lacivertli futbol takımının yeni antrenörleri arasında yer alan Volkan Demirel, ilk antrenmanında görev yaptı

Spor 04.09.2019, 20:42 04.09.2019, 20:54
Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı
banner63

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün teknik heyette görev yapacağını açıkladığı eski kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımın bugünkü antrenmanında görev yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek teknik direktör Ersun Yanal ve diğer antrenörlerle bir araya gelen Volkan Demirel daha sonra yeni transfer Luiz Gustavo'yu karşıladı.

Brezilyalı oyuncuya takım ve kulüp hakkında bilgi veren Demirel, antrenör eşofmanlarını giyerek eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Luiz Gustavo, idari menajer Volkan Ballı ile tesisleri gezdi.

#fenerbahçe #futbol #Volkan Demirel
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@