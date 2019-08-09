Vücut Geliştirme ciddi ve sert bir spordur

Vücut geliştirme (body building) son zamanlarda insanlar tarafından çok tercih edilmeye başlamıştır. Yapısında çoğu zaman güç çalışmalarını barındıran vücut geliştirme için spor salonlarına daha çok gençler kayıt yaptırmaktadır.

Vücut Geliştirme Nedir?

Vücut geliştirme kas geliştirmeye yönelik bir aktivitedir. Vücut geliştirme dediğimizde tanımını yapıyoruz aslında, İngilizce’de body building yani vücudumuzu kaslarımızı geliştirmek anlamına geliyor.

Vücut geliştirme Hem sıkı ve sağlıklı olmak için, hemde görsel olarak bir forma ulaşmak için yapılmaktadır. Vücut geliştirme sporu ile uğraşan kişiye body builder, yani vücut geliştirici denmektedir.

Vücut geliştirme rekabete dayalı bir spor dalıdır, vücut geliştirmeciler; fiziksel görünüşlerini sergilerler.

Bedenimizin üst kısmında yer alan kaslar sırası ile, göğüs, omuz, sırt, bel ve boyun kaslarıdır. Bedenimizin alt bedende ise bacak kasları yer almakta ve bacak kasları kendi içerisinde bölgelere ayrılmaktadır. Bu kaslar ön bacak kasları, arka bacak kasları, baldır kasları gibi bölümlere ayrılarak sınıflandırılmaktadır.

Vücut geliştirmenin Tarihi:

11. yüzyıl Hindistan'ına kadar dayanmaktadır. Yunan ve Roma heykellerine baktığımızda da, vücut geliştirmenin ne kadar eskiye dayandığını görüyoruz.

Türkiye’de Vücut Geliştirme:

1950’li yıllarda Halter Federasyonu çatısı altında vücut bulan Vücut Geliştirme sporu ancak 15 yıl sonra tanındı.

Ünlü vücut geliştiricilerden bazıları şunlardır:

Larry Scott, Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, Flex Wheeler Steve Reeves, Serge Nubret ve yenilerden, Ronnie Coleman ile Jay Cutler.

Hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız; vücut geliştirmeye senelerini vermiş bir uzmandan yardım alın, sağlıklı beslenmeye, belirli aralıklarda değiştireceğiniz vücut geliştirme antrenman programı hazırlayın ve olmazsa olmazımız doktor önerilerine dikkat edin.

Ağırlık çalışması herkesin işine yarayabilir

Ağırlık çalışmak sizi iri yarı ve hantal yapmaz (Eğer amacınız bu değilse)

Ağırlık çalışmaları dayanıklılık artırmanın yanında fitness için de kullanılabilir

Ağırlık çalışmaları kilo vermenizi sağlar

Ağırlığı azar azar artırmalısınız

Hareketleri doğru yapmak her zaman yoğunluktan daha önemlidir

Bunu başarabilirsiniz!

Kaynak: Fitness Haber