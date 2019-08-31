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Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası

- Bursa'da gerçekleştirlen şampiyonada sporcular, yarın gerçekleştirilecek final müsabakalarına kalmak için mücadele etti

Spor 31.08.2019, 16:39 31.08.2019, 20:05
Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası
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BURSA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Su Kayağı Kablolu Wakeboard Gençler Bireysel ve Büyükler Kulüplerarası Federasyon Kupası yarışları, ikinci gününde bireysel ve kulüp bazında yapılan eleme müsabakalarıyla devam etti.

Bursa'daki Sukaypark'ta dün başlayan şampiyonada, bireyselde 91 sporcu, takımlarda ise 8 kulüp 6 kategoride yarıştı.

Yarın gerçekleştirilecek final müsabakalarına kalmak için mücadele eden sporcular, zorlu parkurda puan alabilmek için hünerlerini sergiledi.

Müsabakalar sonucunda eleme turlarını geçen sporcular, final yarışlarında altın madalya için mücadele etmeye hak kazandı.

#bursa #Osmangazi Belediyesi #su kayağı #Su Kayağı Kablolu Wakeboard #Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası
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