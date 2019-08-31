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Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası
- Bursa'da gerçekleştirlen şampiyonada sporcular, yarın gerçekleştirilecek final müsabakalarına kalmak için mücadele etti
Spor 31.08.2019, 16:39 31.08.2019, 20:05
BURSA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Su Kayağı Kablolu Wakeboard Gençler Bireysel ve Büyükler Kulüplerarası Federasyon Kupası yarışları, ikinci gününde bireysel ve kulüp bazında yapılan eleme müsabakalarıyla devam etti.
Yarın gerçekleştirilecek final müsabakalarına kalmak için mücadele eden sporcular, zorlu parkurda puan alabilmek için hünerlerini sergiledi.
Müsabakalar sonucunda eleme turlarını geçen sporcular, final yarışlarında altın madalya için mücadele etmeye hak kazandı.
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