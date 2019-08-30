BURSA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca düzenlenen "Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası" Bursa'da başladı.

Osmangazi Belediyesinin destekleriyle organize edilen ve belediyeye ait Sukaypark adlı su kayağı tesislerinde başlayan şampiyonaya bazı illerden 99 sporcu katılıyor.

Turnuva, "18 Yaş Altı Bayan" ve "18 Yaş Altı Erkek" kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

Eleme turlarını geçmeyi başaran sporcular, 1 Eylül'deki final yarışlarında altın madalya için mücadele edecek.